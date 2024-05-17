"Атомстройкомплекс" рассказал о работе по расселению ветхих домов в Екатеринбурге за 10 лет

Компания "Атомстройкомплекс" подвела итоги работы по договорам развития застроенных территорий в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе застройщика, за 10 лет расселены более 50 многоквартирных домов общей площадью почти 30 тысяч квадратных метров – это двух- и трехэтажные дома с деревянными перекрытиями на Уралмаше, Эльмаше и в Пионерском микрорайоне. В современные комфортные дома из них переехали почти 2 тысячи человек. В компании стремятся учесть пожелания каждого: маломобильным уральцам важно переехать в дома, приспособленные для их нужд, а пожилые переезжают поближе к детям и внукам. С каждым собственником сотрудники "Атомстройкомплекса" работают индивидуально.

Обновление жилфонда – мощный драйвер развития городских территорий. На Уралмаше благодаря этой работе за 10 лет преобразился большой район рядом с одноименной станцией метро. В районе улиц Кировградская – Уральских Рабочих расселили и снесли 26 устаревших домов. В них были деревянные, рассыпающиеся перекрытия, сгнившие трубы, а в некоторых – земляной пол.

На месте снесенных бараков компания не только построила новые дома с вместительными подземными паркингами, но и офисный центр, куда переехали предприниматели с Уралмаша и Эльмаша, а также большой объем коммерческих помещений, где открылись кофейни и рестораны, медицинские центры и салоны красоты, продуктовые и промтоварные магазины, банки и другие нужные предприятия. Сейчас застройщик занимается проектированием образовательного центра, включающего среднюю школу и детский сад – на месте старого здания МАОУ СОШ №77 1935 года постройки. Ранее "Атомстройкомплекс" разработал и передал администрации концепцию обновления летнего парка Уралмаш.

На Эльмаше компания расселила восемь двухэтажных домов, на их месте строится жилой комплекс "Квартал Энтузиастов", также подготовлен и передан городу участок под строительство нового детского сада.

В Пионерском микрорайоне, в районе улиц Ирбитская – Раевского, "Атомстройкомплекс" расселил 18 многоквартирных домов. Здесь уже построены новые жилые кварталы, но работа по расселению продолжается – когда все собственники благополучно переедут, компания начнет возведение на освободившемся участке жилого квартала с магазинами, офисами и вместительным многоуровневым паркингом.

"Несмотря на то, что это значительно сложнее, чем строить на периферии, большую часть своих объектов мы возводим именно на застроенных территориях, тем самым обновляя инженерные коммуникации, насыщая территорию объектами инфраструктуры, создавая комфортную и безопасную среду. Город не может расти только вширь – обновлять и реконструировать необходимо и районы сложившейся застройки, создавая в них новые точки притяжения", - отмечает глава компании "Атомстройкомплекс", Заслуженный строитель РФ Валерий Ананьев.