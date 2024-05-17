17 Мая 2024
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Фото: paris2024.org / Оргкомитет Олимпиады-2024

Зеленский назвал идею об олимпийском перемирии "неживой историей"

Зеленский считает предложение французского президента Эммануэля Макрона об олимпийском перемирии нежизнеспособным.

"У нас уже было прекращение огня <...> Есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? <...> Так что я не знаю деталей. Для меня пока это звучит, как неживая история", - цитирует Зеленского агентство РБК-Украина.

Ранее Макрон призвал прекратить огонь во всех конфликтах на планете, включая Украину и сектор Газа, на время проведения Олимпийских игр в Париже (24 июля – 11 августа 2024 года).

В России идея об олимпийском перемирии была встречена, как можно судить, более позитивно, но Москва явно ждет конкретных предложений и механизмов реализации от Франции, а пока официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала предложение "общими рассуждениями".

"До сих пор никаких официальных шагов на этот счет никто не делал. И президент, и наши военные обращали внимание, что, как правило, киевский режим использует такие инициативы для попыток перегруппироваться, перевооружиться и так далее. Это, конечно, осложняет процесс рассмотрения подобных инициатив", - заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом инициативу поддерживает китайский лидер Си Цзиньпин, с которым как раз сейчас в Китае общается Владимир Путин.

Теги: владимир зеленский, олимпийское перемирие, эммануэль макрон


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