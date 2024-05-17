Астраханское правительство разработало план решения проблемы с водоснабжением Володарского района

Сегодня в Астраханском областном правительстве состоялось рабочее совещание по разрешению критической ситуации с водоснабжением населения Володарского района, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Уже с начала реализации концессионного соглашения между районной администрацией и «Цифровым водоканалом» (было подписано 31 августа 2017 года) его исполнение проходило с большими сложностями. Муниципальным властям и ЦВК не удалось согласовать инвестиционную программу, что сделало невозможным нормальное текущее обслуживание сетей водоснабжения, а количество порывов водоводов и жалоб со стороны потребителей стало измеряться сотнями ежемесячно.

В ходе переговоров между председателем правительства Астраханской области Денисом Афанасьевым и генеральным директором ООО «Современные водные технологии» Михаилом Зыковым достигнуты договорённости об актуализации концессионного соглашения с учётом текущей социально-экономической обстановки и изменившихся норм права, а также о разработке совместного плана первоочередных мероприятий по ремонту наиболее сложных аварийных участков и обеспечению устойчивого водоснабжения населения, подготовке к следующему осенне-зимнему периоду.

Реализация данного плана начнётся в ближайшее время после его утверждения губернатором Игорем Бабушкиным.