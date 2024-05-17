В Югре полицейские разбираются в конфликте чемпиона Европы по греко-римской борьбе и сургутянина

В Югре произошел конфликт между приезжим спортсменом и жителем Сургута, передает корреспондент Накануне.RU.

В местных соцсетях сообщают, что приезжий спортсмен якобы является действующим чемпионом Европы по греко-римской борьбе. Потасовка произошла из-за нарушения ПДД - спортсмен припарковал автомобиль под знаком "кирпич". Сургутянин напомнил ему о правилах.

По данным полиции, правоохранители проводят проверку конфликта. Предварительно, конфликт квалифицируют как бытовой, телесных повреждений мужчине не нанесли.