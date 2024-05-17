Уровень рождаемости в Астраханской области на 12,6% выше общероссийского

На этой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил в региональном парламенте с отчётом о работе правительства в 2023 году. Одним из ключевых направлений развития региона стала отрасль здравоохранения.

Глава региона сообщил, что за прошлый год в рамках национального проекта «Здравоохранение» в областных районах построили шесть врачебных амбулаторий, два ФАПа и отделение общей врачебной практики.

Для медучреждений Астраханской области закупили 146 единиц оборудования, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволило снизить смертность пациентов на 7%. В рамках программы модернизации первичного звена по рекомендации депутатского корпуса выделено 37,4 миллиона рублей на оснащение мебелью и оборудованием новой модульной участковой больницы в поселке Красные Баррикады. 132 человека своевременно получили необходимую медицинскую помощь благодаря действующей в регионе санитарной авиации.

Особое внимание в Астраханской области уделяют пациентам с онкологическими заболеваниями.

«За пять лет мы направили почти миллиард рублей на переоснащение областного онкодиспансера и детского онкологического отделения в областной больнице им. Силищевой, – отметил Игорь Бабушкин. – Сейчас занимаемся вопросом развития системы реабилитации онкологических больных. Эта тема стала одной из основных на проходившем у нас апрельском выездном заседании Комитета Госдумы России по охране здоровья».

В 2023 году на базе Александро-Мариинской областной больницы открылся новый корпус перинатального центра. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием для помощи мамам и малышам с различными патологиями. Всего с начала работы нового корпуса медики спасли жизни более 200 маленьких пациентов.

Также губернатор заметил, что в прошлом году в регионе на свет появились 9269 малышей. Уровень рождаемости на 18% превышает показатели по ЮФО и на 12,6% выше общероссийских.

Игорь Бабушкин обозначил планы на развитие здравоохранения в Астраханской области на 2024 год. Капитально отремонтируют восемь объектов первичного звена здравоохранения, в том числе детскую поликлинику на ул. Савушкина в Астрахани. В сельских районах появятся три новых ФАПа. Начнут долгожданное строительство поликлиники в селе Началово на 300 посещений в смену.