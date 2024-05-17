Уровень рождаемости в Астраханской области на 12,6% выше общероссийского

17 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Уровень рождаемости в Астраханской области на 12,6% выше общероссийского

На этой неделе губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин выступил в региональном парламенте с отчётом о работе правительства в 2023 году. Одним из ключевых направлений развития региона стала отрасль здравоохранения.

Глава региона сообщил, что за прошлый год в рамках национального проекта «Здравоохранение» в областных районах построили шесть врачебных амбулаторий, два ФАПа и отделение общей врачебной практики.

Для медучреждений Астраханской области закупили 146 единиц оборудования, в том числе для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволило снизить смертность пациентов на 7%. В рамках программы модернизации первичного звена по рекомендации депутатского корпуса выделено 37,4 миллиона рублей на оснащение мебелью и оборудованием новой модульной участковой больницы в поселке Красные Баррикады. 132 человека своевременно получили необходимую медицинскую помощь благодаря действующей в регионе санитарной авиации.

Особое внимание в Астраханской области уделяют пациентам с онкологическими заболеваниями.

(2024)|Фото: astrobl.ru

«За пять лет мы направили почти миллиард рублей на переоснащение областного онкодиспансера и детского онкологического отделения в областной больнице им. Силищевой, – отметил Игорь Бабушкин. – Сейчас занимаемся вопросом развития системы реабилитации онкологических больных. Эта тема стала одной из основных на проходившем у нас апрельском выездном заседании Комитета Госдумы России по охране здоровья».

(2024)|Фото: astrobl.ru

В 2023 году на базе Александро-Мариинской областной больницы открылся новый корпус перинатального центра. Он оснащён высокотехнологичным оборудованием для помощи мамам и малышам с различными патологиями. Всего с начала работы нового корпуса медики спасли жизни более 200 маленьких пациентов.

медицина, хирургия, операция, здравоохранение(2023)|Фото: astrobl.ru

Также губернатор заметил, что в прошлом году в регионе на свет появились 9269 малышей. Уровень рождаемости на 18% превышает показатели по ЮФО и на 12,6% выше общероссийских.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Игорь Бабушкин обозначил планы на развитие здравоохранения в Астраханской области на 2024 год. Капитально отремонтируют восемь объектов первичного звена здравоохранения, в том числе детскую поликлинику на ул. Савушкина в Астрахани. В сельских районах появятся три новых ФАПа. Начнут долгожданное строительство поликлиники в селе Началово на 300 посещений в смену.

Теги: игорь бабушкин, медицина, уровень рождаемости, здравоохранение,


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети