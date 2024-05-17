В Москве активистке вменили оправдание насилия над погибшим военкором Татарским

В Москве по делу об оправдании терроризма заочно арестована активистка Залина Маршенкулова. Решение принял Пресненский райсуд Москвы.

Речь идет об аресте на два месяца с момента её фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию России – с момента передачи правоохранительным органам страны. Ей предъявлено обвинение по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

По данным следствия, Маршенкулова оправдывала в своем telegram-канале насильственные действия в отношении погибшего в результате теракта военного корреспондента Владлена Татарского, говорится в telegram-канале судов общей юрисдикции Москвы.