Центр Москвы на выходных перекроют ради велосипедистов
В центре Москвы в предстоящие выходные будет много перекрытий движения автотранспорта – из-за массовых мероприятий, в том числе – велосипедного заезда.
В столичной ГАИ озвучили график перекрытий.
Так, 18 мая, в субботу с начала суток и до 17 часов будет перекрыто движение
- по ул. Зубовская (от Дашкова пер. до Большой Пироговской ул.)
- по ул. Большая Пироговская (от Зубовской ул. до ул. Еланского)
- по проезду Девичьего Поля (от ул. Плющиха до Зубовской ул.).
С 7 до 17 часов перекроют движение по Садовому кольцу (в каждом направлении). Открывать движение будут по мере прохождения велоколонны. А с 20 часов вечера и до 6 утра воскресенья будут перекрывать движение по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.
А вот график перекрытий на воскресенье, 19 мая:
с 05:00 до 16:00 часов
- по Большому Москворецкому мосту
- по ул. Варварка и Ильинка
- по Васильевскому спуску
с 07:00 до 10:45 часов
- по ул. Большая Ордынка
- по ул. Большая Полянка
- по ул. Житная
- по ул. Мытная
с 07:00 до 12:45 часов
- по Садовому кольцу (от дома 20 по Валовой улице до Новинского бульвара)
- съезды с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара
- по Крымскому проезду (От Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной)
с 07:00 до 13:45 часов
- по Кадашевской, Пречистенкой, Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Кремлевской, Москворецкой набережным.