Центр Москвы на выходных перекроют ради велосипедистов

В центре Москвы в предстоящие выходные будет много перекрытий движения автотранспорта – из-за массовых мероприятий, в том числе – велосипедного заезда.

В столичной ГАИ озвучили график перекрытий.

Так, 18 мая, в субботу с начала суток и до 17 часов будет перекрыто движение

- по ул. Зубовская (от Дашкова пер. до Большой Пироговской ул.)

- по ул. Большая Пироговская (от Зубовской ул. до ул. Еланского)

- по проезду Девичьего Поля (от ул. Плющиха до Зубовской ул.).

С 7 до 17 часов перекроют движение по Садовому кольцу (в каждом направлении). Открывать движение будут по мере прохождения велоколонны. А с 20 часов вечера и до 6 утра воскресенья будут перекрывать движение по Москворецкой улице от Москворецкой набережной до улицы Варварка.

А вот график перекрытий на воскресенье, 19 мая:

с 05:00 до 16:00 часов

- по Большому Москворецкому мосту

- по ул. Варварка и Ильинка

- по Васильевскому спуску

с 07:00 до 10:45 часов

- по ул. Большая Ордынка

- по ул. Большая Полянка

- по ул. Житная

- по ул. Мытная

с 07:00 до 12:45 часов

- по Садовому кольцу (от дома 20 по Валовой улице до Новинского бульвара)

- съезды с улицы Остоженка в сторону Зубовского бульвара

- по Крымскому проезду (От Зубовского бульвара до Фрунзенской набережной)

с 07:00 до 13:45 часов

- по Кадашевской, Пречистенкой, Смоленской, Фрунзенской, Ростовской, Саввинской, Новодевичьей, Кремлевской, Москворецкой набережным.