17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Украинский режим насильно вывозит многих людей из-под Харькова

Многие жители Харьковской области не хотят эвакуироваться перед приходом освободительных сил. Их вывозят принудительно, заявил украинский губернатор региона Олег Синегубов.

"Родители не хотят уезжать даже при таких условиях [обстрелов] с Волчанского направления, Купянского направления, направления Липцов. Из приграничных населенных пунктов. И мы должны фактически насильно вывозить такие семьи", – сказал чиновник.

Киев уже вторую неделю насильно вывозит людей с территории, которая может быть освобождена. Некоторых вывозят в Харьков, который уже принял более 6 тысяч человек, всех разместили в общежитиях, сообщил мэр города Игорь Терехов. Из самого Харькова эвакуация не планируется. Всего сообщалось минимум о 9 тыс. вывезенных.

При этом из самого Харькова люди активно уезжают сами, хотя обстановка в городе в целом спокойная. А вот уехать разрешают не всем. Боевики на блокпостах многих останавливаюn, заставляя вернуться назад, пишут местные паблики.

На днях Зеленский заявил, что если Россия освободит Харьков, то виноват будет "весь мир". При этом заверил, что сделать это будет сложно, так как вокруг города три линии обороны. Третья - самая мощная.

Теги: Харьковская область, эвакуация


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