Зеленский заявил о трех линиях обороны вокруг Харькова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска не доши до "бетонной линии обороны на Харьковщине". "Первую и вторую линию строят военные, а третья линия построена местными властями. Она самая мощная - не потому, что они лучше военных, а потому, что она дальше от обстрелов", - заявил президент.

Тем временем, Europe1 со ссылкой на источники утверждает, что западные страны планируют оказать скоординированное давление на Зеленского для начала переговоров. "Пока неясно, готов ли украинский президент сменить костюм героя войны на костюм миротворца", - отмечает издание.

Сам Зеленский не демонстрирует никаких сигналов к смягчению риторики. "Они [союзники Украины] хотели бы, чтобы Украина победила так, чтобы Россия не проиграла. Это будет непредсказуемый проигрыш и непредсказуемая геополитика. Я считаю, что так оно не работает. Чтобы Украина победила, нам нужно дать все то, с чем побеждают", - заявил президент Украины.