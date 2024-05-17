Мигрантов, обвиняемых в стрельбе в ТРЦ Екатеринбурга, оставили под стражей до июля

Свердловский областной суд оставил под стражей обвиняемых в стрельбе в ТРЦ в Екатеринбурге.

В ноябре 2023 года в ТРЦ "Гринвич" в столице Урала между двумя мигрантами произошел конфликт и они устроили перестрелку. В дальнейшем обоих задержали: ими оказались уроженцы Азербайджана Гусейн Аллахвердиев и Рази Халилов. СК возбудил уголовное дело о хулиганстве.

24 апреля нынешнего года Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения Аллахвердиеву и Халилову с домашнего ареста на заключение под стражу. Это постановление было обжаловано защитой фигурантов.

Сегодня Свердловский областной суд, изучив материалы дела и доводы сторон, оставил обоих под стражей, уточнив срок ареста.

"Мера пресечения установлена по 23 июля 2024 года включительно", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

Ранее дело устроивших перестрелку в ТРЦ мигрантов вернули в прокуратуру, хотя до этого его уже направили в суд.