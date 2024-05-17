17 Мая 2024
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Экономика Астраханская область
Фото:Накануне.RU

Дорожная модернизация: В Астраханской области в 2023 году отремонтировано более 80 км дорог, по 44 маршрутам выпущены на линию новые автобусы

На ремонт и восстановление дорожного покрытия в Астраханской области в прошлом году направили 7 млрд рублей, в том числе почти 4 млрд рублей – по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщил губернатор Игорь Бабушкин во время ежегодного отчёта о деятельности регионального правительства в Думе Астраханской области.

Губернатор назвал качественные дороги важным условием для развития любого региона. В 2023 году в Астраханской области восстановили 84 км автодорог и 13 мостов, три из которых сдали с опережением графика.

Ремонт дороги в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Продолжается строительство Восточного обхода и внедрение интеллектуальной транспортной системы. Она поможет увеличить пропускную способность дорог и повысить безопасность водителей и пешеходов.

Вместе с тем, глава региона отметил, что, несмотря на многомиллиардные вложения, качество ремонта дорожного покрытия оставляет желать лучшего. В связи с этим Игорь Бабушкин принял решение сменить директора Астраханьавтодора и заместителя главы областного центра, отвечающего за дорожное направление.

В планах на 2024 год привести в порядок 22 дороги протяжённостью почти 100 километров, закончить ремонт 14 мостов.

В начале 2023 года в регионе стартовало масштабное обновление системы общественного транспорта. Уже поступило более 400 автобусов большого, среднего и малого класса. Все машины комфортабельные, рассчитанные также на маломобильных граждан. Запустили 44 регулярных маршрута из 48, на которых перевезли уже 17 миллионов пассажиров. На следующем этапе транспортной реформы начнут налаживать межмуниципальное сообщение.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Параллельно с этим администрация Астрахани занимается заменой остановочных пунктов. Необходимые средства на обновление 777 остановок из областного бюджета выделены.

«Хочу поблагодарить депутатов, которые активно участвовали в формировании маршрутной карты с учётом обращений астраханцев и доступности социальных объектов, – подчеркнул губернатор. – По инициативе регионального правительства и при вашей поддержке принят новый закон, согласно которому астраханские школьники и студенты могут ездить в «синих» автобусах со скидкой 50%».

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: игорь бабушкин, ремонт дорог, новые автобусы, транспортная реформа


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