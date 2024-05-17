На Кавказе ликвидирован планировавший теракты российский солдат

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) ликвидировали бойца армии России в Карачаево-Черкессии (КЧР) – он, полагают в спецслужбе, был связан с ИГИЛ*.

Убит 25-летний военнослужащий 49-ой общевойсковой армии Южного военного округа Илья Б. из Ростовской области. По информации силовиков, он планировал теракты против сотрудников правоохранительных органов.

Ночью 16 мая в Ногайском районе республики Илью пытались задержать сотрудники Центра специального назначения ФСБ. При задержании солдат оказал сопротивление и был убит, пишет telegram-канал Baza.

*запрещенная в РФ террористическая организация