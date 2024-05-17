Президент ЮАР не будет участвовать в конференции по украинскому конфликту в Швейцарии

Президент ЮАР Сирил Рамафоса не будет принимать участие в мирной конференции по украинскому конфликту в Швейцарии, передает РИА Новости со ссылкой на офис главы государства.

Ранее организаторы саммита сообщали, что приглашения на конференцию разосланы в том числе странам "глобального Юга". Ранее президент Бразилии (страну также относят к "глобальному Югу") Лула де Силва заявил, что тоже не поедет в Швейцарию.

Пока не ясно, будет ли в конференции участвовать Китай. В марте представители внешнеполитического ведомства КНР не исключали, что появятся в Швейцарии. При этом российские власти считают, что Пекин не станет принимать участие в конференции. Так, помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков на этой неделе сказал о неучастии Китая в конференции как о свершившемся факте: "Мы ценим мудрую, взвешенную позицию наших китайских партнеров касательно неучастия Китая в организуемой в Швейцарии международной конференции, посвященной реализации "формулы мира" Зеленского".