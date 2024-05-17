Астраханские строители продолжают помогать восстанавливать объекты в Кременском районе ЛНР

Астраханская область продолжает системную помощь подшефным из Луганской народной республики.

Так, астраханские строители в данный момент осуществляют ремонт здания социальной пекарни. Специалисты меняют окна и крышу. В пекарне местные волонтеры изготавливают хлеб и затем развозят его в отдалённые населённые пункты района.

Астраханцы считают, что их общее дело – забота о мирных жителях, оказавшихся в сложной ситуации. Сейчас задача строителей заключается в ремонте здания, чтобы создать комфортные условия для работы в пекарне.

«Ремонт здания и доставка хлеба в труднодоступные места имеет огромное значение для нашего района. Совместные усилия помогают обеспечить жителей необходимыми товарами и услугами», – отметил глава Кременского муниципального округа Вячеслав Третьяков.

И выразил благодарность астраханским строителям: "Выражаю благодарность астраханским строителям и волонтерам за их ценный вклад в поддержку наших жителей!"