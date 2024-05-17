Астраханская делегация работает на площадке "Россия – исламский мир: KazanForum"

Международный экономический форум «Россия – исламский мир: KazanForum» проходит на площадке МВЦ «Казань Экспо» с 14 по 19 мая. Ключевая тема форума в этом году – «Доверие и сотрудничество».

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин возглавил делегацию Астраханской области, которая участвует в работе форума. Глава региона примет участие в тематических сессиях и пленарном заседании, сообщает пресс-служба губернатора.





Деловая программа "KazanForum" объединяет двенадцать тематических треков. Это международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.





В рабочей программе форума – 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.