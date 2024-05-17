17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Учительницу московской школы директор стал преследовать за ее жалобу президенту РФ

В московской школе "Бескудниково" учительница обществознания Наталья Вишневская направила обращение в Департамент образования и науки Москвы и президенту РФ с жалобой на то, что в школе постоянно нарушается учебный процесс ради каких-то мероприятий, в которых дети должны участвовать. В ответ директор Станислав Ганбатын создал комиссию по служебному расследованию и подал иск в суд на учительницу.
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Примечательно, что новость об этом распространил профсоюз "Учитель", но ее не опубликовало ни одно СМИ. При этом приказ директора характерен тем, что в состав комиссии были включены 24 человека, но нет самого директора, который и издавал приказы от обмене уроков в связи с многочисленными мероприятиями. Так, в школе регулярно проводятся мероприятия и репетиции в период учебного процесса, что нарушает право детей качественно получать знания в учебном заведении, отмечает учительница. Только за апрель было два таких приказа - о проведении "Дня искусств" и мероприятия "Этот загадочный космос". Согласно приказам, ученики снимались с уроков и отравлялись на мероприятия, а учителя назначались сопровождающими.

Ганбатын подал в суд, требуя возбудить уголовное дело (!) против Натальи Вишневской, которая "посмела" обратиться к президенту РФ с жалобой на происходящее в школе. Он посчитал этой клеветой. Притом что гражданина запрещено преследовать из-за его обращения в государственный орган, орган местного самоуправления или к должностному лицу с критикой деятельности указанных органов или должностного лица либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод и законных интересов других лиц (закон "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ").

Однако заседание суда, которое должно было состояться 13 мая, не состоялось. Ганбатын отозвал свой иск.

"Мы рады, что здравый смысл возобладал и бессмысленного судебного противостояния не будет", - заявил профсоюз "Учитель".

Бывшая учительница Ольга Гузнина написала в комментарии, что мало кто знает, сколько классных часов проводят учиителя.

"А сколько уроков, помимо классных часов, у нее пропало в связи с проведением диагностик? Я работала в школе не секретарем, а учителем, и могу предположить, что таких встреч, концертов, репетиций, классных часов выпадало достаточно. И у учителя просто накипело. И правильно сделала, что написала. Хоть кто-то подумал о том, что дети в школе должны учиться", - подчеркнула Гузнина.

В конце 2022 года Ганбатын тоже наложил взыскание на Вишневскую в виде замечания за "некорректность" в обращении с учениками. Она пыталась решить проблему их постоянных опозданий на уроки, что отвлекало остальных детей, и потребовала написать объяснительные с указанием причин, почему они опаздывают и нарушают правила внутреннего распорядка. Мальчики заходили во время урока и начинали здороваться за руки с одноклассниками. Это очень мешало проведению урока, отмечала тогда учительница. Самое интересное, что и это взыскание директором было в итоге снято. Но причиной стал иск в суд профсоюза "Учитель", вставшего на защиту учительницы.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов считает, что реакция директора школы на законное (!) действие сотрудника школы - это хрестоматийный пример того, как подчас начальники относятся к подчиненным. В том числе когда те защищают интересы детей.

Теги: школа, урок, образование, жалоба, учитель


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