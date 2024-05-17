Технический университет в Верхней Пышме запускает новую образовательную программу

Технический университет в Верхней Пышме объявил о запуске новой программы высшего образования в области технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета, речь идет о профиле "Машины и технологии лесопромышленных производств и транспортных процессов". Обучающиеся смогут получить необходимые навыки для эффективного управления лесозаготовительными и деревоперерабатывающими предприятиями.

Студенты будут изучать современные методы и технологии, применяемые в деревообработке, изготовлении современных материалов, а также эффективное управление возобновляемыми биоресурсами. Они получат как глубокие теоретические знания, так и практический опыт работы с передовыми технологиями, автоматизации производственных процессов и цифровых инструментов управления.

"Лесопромышленное дело для нашей страны является не только фундаментальной, но и перспективной для развития отраслью. Стартуя прием на новую программу, мы открываем перед студентами возможности встать во главе этого развития", - отметил директор Технического университета Вячеслав Лапин.