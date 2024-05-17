"Ростех" призвал власти ограничить число китайских автомобилей на российском рынке

"Ростех" призывает власти ограничить число китайских автомобилей на внутреннем российском рынке, об этом заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в интервью РБК.

"Здесь все равно ограничения какие-то нужно делать со стороны правительства. Без этого никак", - отметил Чемезов.

Ранее сообщалось, что китайский автопром занимает уже около половины первичного авторынка в массовом сегменте и до 70% в премиум-сегменте.

При этом, по словам Чемезова, азиатские компании не горят желанием афишировать сотрудничество с Россией из-за опасений вторичных санкций, но в целом работать с РФ хотят, поскольку видят в отечественном рынке большой потенциал.