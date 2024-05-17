Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Информация о типе ракеты и дальности полета не приводится, соответствующие данные анализируют, приводит ТАСС сообщение агентства Yonhap, ссылающегося на Комитет начальников штабов ВС Республики Корея.

В начале апреля 2024 г. стало известно, что Северная Корея заявила об успешном испытании новой баллистической ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой Hwasongpho-16B ("Хвасон-16"). Центральное информагентство КНДР заявило, что теперь все ракеты, разрабатываемые страной, являются твердотопливными и могут нести управляемую ядерную боеголовку.

Сообщалось, что на испытаниях присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. По данным южнокорейских военных, ракета стартовала из района Пхеньяна и пролетела около 600 км, а затем упала в море.