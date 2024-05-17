Все для китайцев: Путин пообещал инвесторам из КНР льготы и дешевое электричество

Владимир Путин пообещал инвесторам из Китая самые разные блага. Так, по мнению президента России, Москвы и Пекина в энергетике будет укрепляться, Россия готова снабжать Китай экологически чистой энергией.

Президент отметил, что партнёрство двух стран надёжно обеспечивает энергетическую безопасность и повышает уровень благосостояния двух народов. Также Россия готова предоставлять экономические льготы и доступ к технологической базе китайским инвесторам.

Путин, выступая на открытии российско-китайского "Экспо" в Харбине, отметил, что "Россия поддерживает настрой Китая на локализацию производств в РФ". Например, по его словам, Калужская область настроена развивать сотрудничество в автомобильной сфере.

Стоит отметить, правда, что до сих пор китайские автомобилестроительные компании не проявляли особого интереса к глубокой локализации производства, при этом долю рынка существенно нарастили, что очень беспокоит "АвтоВАЗ", который то и дело предлагает повысить для китайцев пошлины.