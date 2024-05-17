17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге реорганизуют все МУПы кроме метро, Гортранса и Водоканала

В Екатеринбурге будет реорганизована большая часть муниципальных предприятий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии, в соответствии с федеральным законом №485-ФЗ от 27 декабря 2019 года МУПы, ведущие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации либо реорганизации до 1 января 2025 года. Таким образом, городские предприятия, работающие в конкурентной среде, должны до этой даты стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами.

Здание МУП "Водоканал" в Екатеринбурге(2023)|Фото: Накануне.RU

При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100% поступит городу. В свою очередь, те предприятия, что независимы от рынка, переформируются в муниципальные бюджетные учреждения для исполнения функций, определенных вопросами местного значения.

По данным мэрии, реорганизуются следующие предприятия уральской столицы:

  • ЕМУП "Бодрость" станет ООО;
  • ЕМУП "Бюро технической инвентаризации" – ООО;
  • ЕМУП "Школьно-базовая столовая №11" – ООО;
  • МУП "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" – ООО;
  • ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы" и ЕМУП "Екатеринбургэнерго" – ООО;
  • ЕМУП "Спецавтобаза" будет АО;
  • ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" превратится в МБУ;
  • ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" – МБУ;
  • ЕМУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга" – МБУ.

Как уточнили в администрации, исключениями стали ЕМУП "Метрополитен", ЕМУП "Гортранс" и МУП "Водоканал". В соответствии с тем же 485-ФЗ последний – как ведущий деятельность в сфере естественных монополий. А работа первых двух регулируется отдельными нормативными актами Правительства РФ.

Теги: МУП, реорганизация, закон, Екатеринбург


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