В Екатеринбурге реорганизуют все МУПы кроме метро, Гортранса и Водоканала

В Екатеринбурге будет реорганизована большая часть муниципальных предприятий. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Как пояснили в департаменте по управлению муниципальным имуществом мэрии, в соответствии с федеральным законом №485-ФЗ от 27 декабря 2019 года МУПы, ведущие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации либо реорганизации до 1 января 2025 года. Таким образом, городские предприятия, работающие в конкурентной среде, должны до этой даты стать обществами с ограниченной ответственностью или акционерными обществами.

При этом доля в уставном капитале таких обществ в размере 100% поступит городу. В свою очередь, те предприятия, что независимы от рынка, переформируются в муниципальные бюджетные учреждения для исполнения функций, определенных вопросами местного значения.

По данным мэрии, реорганизуются следующие предприятия уральской столицы:

ЕМУП "Бодрость" станет ООО;

ЕМУП "Бюро технической инвентаризации" – ООО;

ЕМУП "Школьно-базовая столовая №11" – ООО;

МУП "Управление капитального строительства города Екатеринбурга" – ООО;

ЕМУП "Многопрофильные энергетические системы" и ЕМУП "Екатеринбургэнерго" – ООО;

ЕМУП "Спецавтобаза" будет АО;

ЕМУП "Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья" превратится в МБУ;

ЕМУП "Комбинат специализированного обслуживания" – МБУ;

ЕМУП "Специализированное монтажно-эксплуатационное предприятие Екатеринбурга" – МБУ.

Как уточнили в администрации, исключениями стали ЕМУП "Метрополитен", ЕМУП "Гортранс" и МУП "Водоканал". В соответствии с тем же 485-ФЗ последний – как ведущий деятельность в сфере естественных монополий. А работа первых двух регулируется отдельными нормативными актами Правительства РФ.