Правительство утвердило перечень мероприятий по оценке качества образования

Правительством РФ утвердило перечень мероприятий по оценке качества образования. Постановление было подписано премьером Михаилом Мишустиным еще под конец первого срока, а опубликовано уже при новом составе Правительства.

В этот перечень вошли:

• национальные сопоставительные исследования качества общего образования;

• всероссийские проверочные работы в школах и колледжах;

• международные сопоставительные исследования качества общего образования.

Правила вступают в силу с 1 сентября этого года. В соответствии с ними предусмотрено участие школьников и учащихся колледжей в течение учебного года в одном из указанных мероприятий, мероприятия включаются в расписание учебных занятий и могут быть использованы для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

Низкий уровень современного образования критикуют многие родители и эксперты. Данное постановление не направлено на его повышение, а определяет чисто техническую сторону - мероприятия.