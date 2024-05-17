Польский судья Шмидт хочет получить убежище в Белоруссии

Бывший польский судья Томаш Шмидт намерен подать прошение о предоставлении ему в Белоруссии убежища.

Пока он консультировался с белорусскими юристами по этой теме "только в общих вопросах", пишет ТАСС.

Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.