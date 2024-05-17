17 Мая 2024
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Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Южноуральская делегация представила партнерам из Поднебесной палитру возможностей расширения сотрудничества

В рамках государственного визита Президента России в КНР проходит Российско-Китайская деловая выставка ЭКСПО.

Деловая программа форума уже стартовала. Челябинская делегация во главе с губернатором Алексеем Текслером сейчас работает в Китае. Накануне состоялась встреча Алексея Текслера с губернатором провинции Хэйлунцзян Лян Хуэйлин и руководством провинции.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер выразил признательность китайской стороне за традиционно высокий уровень организации мероприятий: «Уверен, что дальнейшее развитие наших контактов послужит стабильному и углубленному развитию российского-китайского всеобъемлющего партнерства на благо двух стран и народов».

Надо напомнить, что провинция Хэйлунцзян является «входными воротами» для торговли между Россией и Китаем. Челябинскую область с провинцией связывают давние дружественные отношения. Соглашение между регионами действует уже 13 лет. А два крупнейших города региона – Челябинск и Магнитогорск – имеют побратимов в провинции Хэйлунцзян: Харбин и Цзямусы́.

Глава Челябинской области в ходе встречи отметил, что за прошлый год товарооборот с китайскими партнерами вырос более чем в 1,5 раза. Он также напомнил, что до 2020 года на регулярной основе проходил бизнес-форум для предпринимателей Челябинской области и провинции Хэйлунцзян и предложил восстановить данный формат и в следующем году провести форум в Челябинске.

Челябинские производители – участники региональной делегации отмечают, что развитию экспорта их продукции в китайские регионы в значительной степени содействуют региональные власти.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

По словам президента Объединения «Союзпищепром» Александра Берестова, за последний год компания в 3 раза увеличила экспорт в Китай. Поставляют растительное масло, муку и крупы, даже традиционную китайскую лапшу удон и собу.

«Китайские бизнесмены приезжают на наше производство с деловыми миссиями, и наше ответное участие в выставках в Поднебесной постоянно идет», — говорит предприниматель.

В апреле 2024 года «Союзпищепром» представил свои товары на форуме российских компаний-экспортеров агропродукции в КНР, которая проходила в Сиане. В мае будут участвовать в выставке в Шанхае, где будет представлен объединенный стенд Челябинской области.

«Это еще один шаг господдержки, помощи российскому бизнесу со стороны губернатора и профильных министерств региона», — отметил Александр Берестов.

Генеральный директор компании «Ресурс» Виталий Зяблин также считает, что на Южном Урале созданы максимально благоприятные условия для развития бизнеса и его экспортной составляющей. «Для нас очень важно, что участие региона, активная позиция губернатора Алексея Текслера позволяют сегодня организовывать мультимодальные перевозки с овсяными хлопьями и крупами в Индию по восточному маршруту международного транспортного коридора «Север–Юг». Наконец-то выполняет свои функции сухого порта ТЛК «Южноуральский», где происходит загрузка. Изначально мы ориентировали свой проект по строительству овсяного цеха на поставки в Китай, а сегодня везем свою продукцию не только в КНР, но и в Индию, в страны Персидского залива», — подчеркивает Виталий Зяблин.

Особый интерес со стороны китайского бизнеса к южноуральской сельскохозяйственной и пищевой продукции отметил в ходе визита отметил и Алексей Текслер. В этой связи он анонсировал предстоящий на следующей неделе визит представителей министерства сельского хозяйства Челябинской в провинцию Хэйлунцзян.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

В ходе переговоров с китайскими партнерами глава Южного Урала акцентировал внимание на выгодном географическом положении Челябинской области, которое позволяет сформировать поставки с многих регионов России для организации соответствующих перевозок в Китай. Губернатор напомнил, что в регионе уже действует государственный ТЛК «Южноуральский»: «Мы уже отправляем грузы в Китай, готовы это направление расширять на основе регулярных контейнерных сервисов в прямом сообщении с Китаем».

Еще один акцент Алексей Текслер сделал на предложении представителям китайского бизнеса рассмотреть возможность локализации производств на территории Челябинской области: «Особый интерес у нас к локализации производств электронных компонентов, так как в Челябинской области есть все необходимое для этого. В регионе добывают медь, кварц, графит, располагаются крупнейшие металлургические производства, имеются высококвалифицированные специалисты. Также мы заинтересованы в локализации производств автомобилей, спецтехники, станков, комплектующих, включая сельскохозяйственную технику и оборудование для пищевой промышленности. Готовы предоставить различный спектр преференций и возможности для работы на российском рынке».

Алексей Текслер выразил заинтересованность в выходе региональных ИТ-компаний на китайский рынок, а также готовность оказать поддержку компаниям из КНР на российском рынке.

Интересно отметить, что челябинский бизнес уже проторил дорогу по пути локализации части своих производств в Китае. Так, компания «Композит Групп Челябинск» намерена открыть совместные с китайскими коллегами предприятия. В основе производства будет лежать разработанный южноуральцами компонент.

Директор южноуральской компании Олег Беляев подчеркивает: «Работа этих предприятий будет полностью основана на российских технологиях и интеллектуальной собственности «Композит-Групп». Все оборудование в виде заводокомплектов будет изготовлено нашим предприятием в Челябинске и поставлено в Китай, так же, как и ключевой сырьевой компонент технологии катализатор «Нано Композит», разработанный нашей компанией».

В ходе визита южноуральский делегации в Китай планируется заключить соглашения о создании трех совместных с компанией «Композит Групп Челябинск» предприятий.

Еще один аспект сотрудничества, который обсуждал Алексей Текслер, касался сферы образования. «То, как будет развиваться наше сотрудничество в будущем, всегда зависит от нашей молодежи. Поэтому важнейшее направление – это взаимодействие между нашими образовательными учреждениями», - подчеркнул Алексей Текслер.

(2024)|Фото: t.me/poolN74

У вузов Челябинской области уже заключено более 80 соглашений с организациями-партнерами Китая, в том числе с Харбинским политехническим университетом. В скором будущем в Челябинске первых абитуриентов, в том числе иностранных, примет новый международный кампус. Губернатор пригласил молодых людей из провинции Хэйлунцзян поступать в южноуральские университеты.

VIII Российско-Китайское ЭКСПО пройдет с 17 по 21 мая в центре провинции Хэйлунцзян Харбине, где у челябинских представителей будет возможность детально проработать с китайскими партнерами практические аспекты проектов сотрудничества.

Теги: алексей текслер, китайские партнеры, локализация производства, товарооборот, визит в китай


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