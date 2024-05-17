В центре Екатеринбурга парня порезали ножом. Нападавшим мог быть мигрант

В центре Екатеринбурга неизвестный напал с ножом на парня. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Инцидент произошел минувшей ночью на улице Вайнера. Как рассказала подписчица Telegram-канала "Злой Екатеринбург", она с компанией стояла около бара "Три толстяка", где они отмечали день рождения, и в это время, с ее слов, "мимо проходили нерусские".

"Один из них начал докапываться до парня с татуировками со словами "зачем они тебе, что ты как девчонка?". Находящийся с нами в компании Миша решил заступиться. Сначала мигрант ударил его по лицу, а потом нанес два удара ножом в спину, где почки, и по лицу. Приехала "скорая", ему оказали помощь, все обошлось", - рассказала подписчица.

По ее словам, день рождения был именно у пострадавшего, ему исполнился 21 год. Нападавший и его приятели успели скрыться до приезда полиции.

В управлении МВД по Екатеринбургу Накануне.RU сообщили, что информация об инциденте была зарегистрирована в отделе полиции №5 Ленинского района и полицейские выезжали на место.

"В настоящее время сотрудниками территориального ОВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в целях установления лиц, причастных к происшествию. Пострадавший 2003 года рождения был госпитализирован в медучреждение, которое впоследствии покинул самостоятельно. Полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение", - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили, что говорить о национальности нападавшего пока преждевременно.