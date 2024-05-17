NYT: Киев мобилизует и обучит в ближайшее время 150 тыс. человек

Украинский режим мобилизует и обучит в самое ближайшее время 150 тысяч человек. Об этом говорится в статье в The New York Times. Такую информацию, по данным газеты, украинские чиновники передали в Вашингтон.

Ранее СМИ со ссылкой на источники в украинском Генштабе заявляли, что Киев планирует мобилизовать примерно 100 тысяч человек 25-26 лет, чью мобилизацию Зеленский разрешил в апреле. А Минюст сообщал, что еще примерно 10-20 тысяч человек смогут мобилизовать из тюрем.

Кроме того, ранее командующий Сухопутных сил ВСУ Александр Павлюк говорил, что Украина готовит десять новых бригад для отражения российского наступления. Поскольку численность украинской механизированной бригады составляет до 5 тысяч человек, то это означает до 50 тысяч человек. По всей видимости, это и будет общая цифра мобилизованных в ближайшие месяцы, а значит, планы о призыве полумиллиона человек явно скорректированы в сторону уменьшения.

Газета Financial Times в марте сообщала, что украинский режим планирует мобилизовать 330 тысяч человек.

При этом Вашингтон больше не исключает развертывания на Украине инструкторов НАТО для подготовки украинских боевиков сил, заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерала Чарльз Браун. Правда, это может быть чуть позже. С другой стороны, даже российские власти признают, что инструкторы НАТО давно находятся на Украине. Сейчас речь зашла о том, чтобы они готовили боевиков непосредственно на территории, подконтрольной местному режиму.

Газета пишет, что нехватка личного состава в ВСУ достигла критической точки. И Запад должен вмешаться и помочь в подготовке боевиков.