В Нижневартовске сократили сроки фестиваля "Самотлорские ночи"

В Нижневартовске сократили сроки проведения фестиваля "Самотлорские ночи". Он должен был пройти с 14 по 16 июня.

Однако, как сообщили Накануне.RU в администрации Нижневартовска, "ввиду того, что дополнительные меры безопасности в праздничные дни, введённые в Югре решением Антитеррористической комиссии и оперативных штабов Ханты-Мансийского автономного округа, действуют до 14 июня, проведение фестиваля "Самотлорские ночи" планируется 15 и 16 июня".

Основные мероприятия фестиваля пройдут на стадионе "Центральный" и набережной реки Обь. Предусмотрена концертная программа и праздник уличных театров, праздник дружбы народов, выставка "Город мастеров", "Молодежный квартирник" и ряд других событий.