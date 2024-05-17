Россия и Китай создали дроны-бабочки

Ученые России и Китая создали дроны-бабочки. Для активации устройство нужно подбросить в воздух, его лопасти раскроются, подобно ножу-бабочке. Разработку представят в Харбине на VIII российско-китайском ЭКСПО.

"Его несущие винты спрятаны в корпусе и выкладываются после подбрасывания. Такие устройства легкие, их достаточно просто запускать. Они могут быть востребованы для решения задач мониторинга окружающей среды или потока людей", - сказал ТАСС начальник управления по науке и исследованиям совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ Дмитрий Штарев.

В открытии ЭКСПО поучаствует президент России Владимир Путин.