В Екатеринбурге нашли 3-летнего ребенка, которого в Ростове похитил его отец

В Екатеринбурге нашли и передали матери 3-летнего ребенка. Мальчика похитил его собственный отец.

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Как выяснили занимавшиеся розыском судебные приставы, поскольку родители расходились, у матери возникла служебная необходимость переехать в Ростовскую область. Женщина продала квартиру в Екатеринбурге и уехала с сыном в другой город. От отца местонахождение ребенка она не скрывала и общению не препятствовала, но мужчину эта ситуация все равно категорически не устроила.

Приехав в Ростов-на-Дону, отец подкараулил экс-жену с сыном у детского сада, схватил ребенка и на машине уехал с ним в неизвестном направлении. Женщина неоднократно пыталась связаться с бывшим мужем, но безрезультатно. Тогда она обратилась в суд.

Как сообщили Накануне.RU в ГУФССП России по Свердловской области, Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес решение, по которому отец обязан передать ребенка матери для совместного проживания. Однако мужчина отказался это сделать. Он скрывался сам и скрывал местонахождение мальчика. Судебные приставы начали розыск.

В итоге в кратчайшие сроки ребенок был найден. Оказалось, что отец привез его обратно в Екатеринбург и прятал то у своей мамы (бабушки ребенка), то у своей бабушки (прабабушки малыша). В спокойной и комфортной обстановке сын был передан маме.

Напомним, этой зимой в Екатеринбурге разыскали 3-летнюю девочку, которую отец скрывал от матери.