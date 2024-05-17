Neuralink Илона Маска ищет второго подопытного для вживления чипа в мозг

Компания Neuralink Илона Маска ищет второго подопытного для эксперимента по вживлению в мозг чипа. Вживление чипа первому пациенту было признано успешным: ученые уже показывали, как он двигает курсор компьютерной мыши и играет в шахматы "силой мысли".

Между тем, стало известно, что у Neuralink, возможно, возникли проблемы с микропроводами, вживляемыми в мозг – они смещаются в тканях мозга и деформируются так, что перестают должным образом декодировать сигналы нейронов. Причем источники Reuters утверждают, что об этой проблеме сотрудники компании знают уже давно, поскольку раньше проводили эксперименты на животных. Но они, якобы, сочли риски достаточно низкими.

Предполагается, что имплант, тестируемый Neuralink, даст парализованным пациентам возможность использовать цифровые устройства дистанционно.