В Нижнем Тагиле стоявший на ремонте грузовик убил своего водителя

В Нижнем Тагиле ремонт автомобиля привел к смертельному ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вечером 16 мая в гаражном боксе на улице Трикотажников. Водитель грузовика "Вольво Ф-12" с полуприцепом проводил ремонтные работы. По предварительным данным, в момент запуска двигателя он не обеспечил неподвижность машины, произошло ее самопроизвольное движение, и она наехала на шофера.

В результате тот получил травмы и скончался до прибытия медиков. Как установили в ГИБДД, водительский стаж категории "С" у погибшего составлял 25 лет. Мужчина проводил замену масляных фильтров своего автомобиля.

Сейчас проводится расследование случившегося. В свердловской Госавтоинспекции призывают водителей внимательно относиться к проведению ремонтных работ.