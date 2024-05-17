Свердловские власти опровергли намерения Куйвашева продавать Китаю масло взамен на чипы

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев не собирался предлагать провинции Хэйлунцзян уральские молоко и мясо взамен на микроэлектронику. Об этом Накануне.RU рассказали в департаменте информационной политики региона.

Напомним, что вчера свердловские власти опубликовали соответствующую новость со встречи Куйвашева с губернатором китайской провинции Лян Хуэйлин. Однако пользователей сети насмешило, что глава Среднего Урала предлагает животноводческие продукты региону, который занимается сельским хозяйством, но при этом не производит микроэлектронику, на которую и предполагалось производить обмен.

В департаменте пояснили, что Куйвашев лишь озвучил Лян Хуэйлин заинтересованность уральского бизнеса в поставках продуктов в различные провинции Китая. Соответствующие переговоры также состоятся на российско-китайском ЭКСПО в Харбине. О вот в микроэлектронике Свердловская область все же заинтересована, но не в ее поставке из Китая, а в совместном со страной производстве на территории Урала на базе технопарка "Космос".

О каких именно технологиях в действительности шла речь — неизвестно. Вероятно, могли подразумеваться чипы и другие компоненты для оборонного производства Среднего Урала.