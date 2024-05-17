Задержан зампред правительства Алтайского края Кибардин

В Москве задержан зампред правительства Алтайского края Иван Кибардин.

"Задержали в Москве. Подробности в данный момент неизвестны. Вчера в краевом правительстве проходили обыски, но по какой причине, также неизвестно", - сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

В правительство края официальной информации о задержании Кибардина не поступало.

Кибардин родился 17 апреля 1981 г. в Красноярске. В 2003 г. окончил Красноярскую государственную академию цветных металлов и золота по специальности "экономика и управление на предприятии", в 2004-ом – Московский государственный университет экономики, статистики и информатики по специальности "юриспруденция". В 2009-10 гг. повышал квалификацию в Сибирской академии государственной службы и Сибирском федеральном университете. В 2012-18 гг. руководил аппаратом правительства Красноярского края. В октябре 2018 г. назначен заместителем председателя правительства Алтайского края.