Отражена атака ВСУ на нефтебазу Новороссийска

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о том, что ночью киевский режим безуспешно попытался атаковать гражданские объекты Новороссийска.

"Силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников. В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания, которые сейчас ликвидируются. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал Кондратьев в своем telegram-канале, попросив новороссийцев сохранять спокойствие и не выкладывать фото и видео работы средств противовоздушной обороны в социальные сети.

Telegram-канал Mash уточняет, что ВСУ атаковали нефтебазу и морской порт Новороссийска.

"Со слов местных, в некоторых районах города пропал свет", - сообщает канал.