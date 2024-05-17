17 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

Студентам МГЮА без вакцинации от кори заблокировали вход в вуз

Студентам Московского государственный юридического университета имени О.Е Кутафина (МГЮА), у которых нет справок о наличии прививки от кори, заблокировали электронные студенческие билеты, которые используются в качестве пропусков для прохода в здания учебного заведения.

МГЮА стал первым вузом, прибегнувшим к таким мерам с момента окончания эпидемии COVID-19. В последний раз вузы массово блокировали студенческие пропуска в 2020 году на фоне пандемии.

Как сообщили в МГЮА, в связи с участившимися случаями заболевания корью в Москве, в университете проводятся необходимые противоэпидемические мероприятия.В вузе были организованы выездные пункты вакцинации против кори.

Опрошенные студенты МГУ, НИУ ВШЭ, РГГУ, Финансового университета, Президентской академии (РАНХиГС) и др. столичных вузов, сообщили, что в их учебных заведениях блокировок электронных студенческих билетов или пропусков пока не было.

Представитель пресс-службы Роспотребнадзора заверил, что ситуация по кори в России контролируемая, а более 90% очагов кори, в том числе в вузах, не имеют дальнейшего распространения, сообщают "Ведомости".

Напомним, в нескольких городских поликлиниках Санкт-Петербурга не оказалось вакцины от кори. На нехватку препарата жалуются жители как минимум 15 регионов.

Теги: вузы, вакцинация, корь


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