Чемезов: ОАК откажется от названия для Superjet

Объединенная авиастроительная корпорация откажется от использования названия авиалайнера Superjet.

"У нас это все под "КБ им.А.С.Яковлева" и, я думаю, что так и будет — "Яковлев", — сообщил глава "Ростех" Сергей Чемезов. Так он ответил на вопрос, разработан ли бренд для всей линейки гражданских самолетов ОАК.

Впервые о возможном уходе от иностранного названия Чемезов заговорил в 2019 году — после серии проблем, в том числе катастрофы самолета в Шереметьево.

О том, что новое название практически выбрано, в январе 2024 года рассказал и Денис Мантуров, занимавший тогда пост вице-премьера и министра промышленности: "Не скрою, мы ведем работу в этом направлении [объединения брендов]. Я не буду окончательно называть, к какому решению мы подходим, но, очевидно, мы в ближайшее время об этом объявим", - указал он.

Название "Яковлев" в 2023 году получила корпорация "Иркут", входящая в ОАК и занимающаяся производством SSJ и МС-21, сообщает РБК.

Ранее корпорация "Иркут" опровергла информацию о переносе сроков передачи лайнеров Superjet с отечественными двигателем ПД-8 авиаперевозчикам на III квартал 2024 года.