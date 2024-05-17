17 Мая 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Россиянам стали в 1,5 раза чаще предлагать работать сверхурочно

В России количество вакансий, в которых упоминается сверхурочная работа, выросло на 40%.

Таковы итоги первого квартала текущего года. Чаще всего перерабатывать предлагают технологам, комплектовщикам, водителям, грузчикам, операторам производственной линии. Так бизнес хочет справиться с дефицитом кадров.

В целом около 70% россиян периодически задерживаются на работе, у них длительность рабочего дня выходит за пределы нормы. По словам экспертов, как правило, это приводит к выгоранию, поэтому решать проблему нужно с помощью повышения производительности труда и роботизации.

Сверхурочная работа оплачивается по более высокой ставке, чем обычная. За первые два часа труда сверх того времени, что указано в договоре, люди должны получать минимум в полтора раза больше, за последующие надо платить в двойном размере, сообщают "Известия".

Напомним, ситуация на рынке труда за 2024 года грозит обернуться "революцией в области зарплат". Заработки на СВО и дефицит кадров "на гражданке" вынуждают работодателей повышать зарплаты. По оценкам экспертов, сегодня в стране не хватает более 4 млн работников, и кардинального улучшения этой ситуации пока не предвидится.

Теги: работа, дефицит кадров


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