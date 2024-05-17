Минфин подтвердил окончание льготной ипотеки под 8% в июле

Льготное ипотечное кредитование под 8% заканчивается, это консенсус.

Об этом сообщил заместитель главы Минфина Иван Чебесков. По его словам, свои цели программа выполнила.

Она будет действовать до 1 июля 2024 года, сообщают "Известия".

Программу льготной ипотеки на новостройки запустили в 2020 году на фоне пандемии, чтобы поддержать застройщиков. В дальнейшем ее несколько раз продлевали с изменением условий.

Тем временем, в России значительно ускорились темпы прироста объема просроченной задолженности по ипотеке в I квартале 2024 года, по сравнению с аналогичным периодом год назад.