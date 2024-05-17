Подросткам запретят продажу энергетиков в 2024 году

В России запрет на продажу энергетиков подросткам могут ввести в 2024 году.

Инициатива депутатов Госдумы получила положительный отзыв кабмина и может быть принята до конца весенней сессии. Как заявил глава комитета по экономической политике от фракции "Единая Россия" Максим Топилин, сам отзыв будет в Думе к концу недели. Затем его направят на рассмотрение комитета 23 мая, а на пленарном заседании через неделю после этого примут в первом чтении.

Парламентарий отметил, что у правительства есть замечания, они будут учтены ко второму чтению, которое может состояться в конце июня или начале июля.

Одно из главных замечаний кабмина — как будет работать контроль за продажей энергетиков подросткам. Также правительство предложило привести понятия, которые используются в документе, в соответствие с техрегламентом, сообщают "Известия".

Подавляющее большинство россиян одобряют запрет продажи энергетиков детям и подросткам. Таковы результаты опрос сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.