17 Мая 2024
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Перерасчет ненадлежащих услуг ЖКХ захотели сделать автоматическим

В России могут сделать автоматическим перерасчет платежей граждан за услуги ЖКХ ненадлежащего качества.

С соответствующим предложением в Минстрой РФ обратились представители Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП). В настоящее время изменение размера платы фактически ложится на плечи потребителей, а сама процедура достаточно затратная с точки зрения времени и сил.

Как заявила юрист КонфОП Диана Сорк, актуален вопрос перерасчета размера платежей в меньшую сторону в периоды, когда жильцы не получали услуги в полном объеме. По ее словам, сегодня в постановлении № 354 правительства РФ закреплено право потребителей "требовать в случаях и порядке, которые установлены правилами, изменения размера платы за коммунальные услуги…", если их качество является ненадлежащим.

При этом в документе не указано, кто именно ответственен за перерасчет платежей, за исполнителем такой обязанности не установлено. Фактически, чтобы вернуть свои деньги, гражданам приходится пройти большое количество процедур, причем без гарантированного результата. Сорк отметила, что сети с управляющей организацией должны потом сами разбираться в том, кто виноват и за чей счет снижена цена услуг, сообщают "Известия".

Напомним, в РФ могут установить единый стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на услуги жилищно-коммунального хозяйства.

Теги: ЖКХ


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