17 Мая 2024
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Фото: nakanune.ru

Минздрав вновь захотел год полный отказ от бумажных медкнижек

Министерство здравоохранения России предложило перенести с 2024 на 2025 год полный отказ от медицинских книжек в бумажном виде и переход на электронный формат.

Такой проект приказа появился на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В пояснительной записке к документу сказано, что корректировки были разработаны для сохранения еще на год переходных положений о возможности выдачи и ведения ранее выданных личных медкнижек на бумажном носителе на бланках и по форме.

Ранее Минздрав отложил переход на личные медицинские книжки в электронном формате с 2023 года на сентябрь 2024 года. Для оформления электронных медкнижек планируется использовать Федеральную госинформсистему сведений санитарно-эпидемиологического характера, а часть данных - брать из Единой госинформсистемы в сфере здравоохранения.

Теги: Минздрав, медкнижки


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Ранее 07.08.2023 10:08 Мск Минздрав временно отложил переход на электронные медкнижки

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