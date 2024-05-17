Комитет Конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против "Росатома"

Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил проект закона о введении санкции против госкорпорации "Росатом".

37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое высказались против.

В случае последующего принятия всей Палатой представителей и сенатом, документ требует от американского лидера ввести ограничительные меры против российской компании, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под санкциями Вашингтона, сообщает РИА "Новости".

Документ также обязывает Белый дом направить в Конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома".

Также комитет одобрил законопроект о введении санкций против любого лица, связанного с Запорожской АЭС.

Ранее глава "Росатома" заявил, что Россия в 2024 году будет искать варианты перезапуска ЗАЭС