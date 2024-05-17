Управляющая компания "Макфы" перешла в собственность государства

Московская ООО "Управляющая компания "М-Групп", управляющая АО "Макфа" — головным предприятием одноименной группы, перешла в собственность государства в лице Росимущества.

Об этом следует из данных ЕГРЮЛ от 16 мая. ООО "УК "М-Групп" возглавляет Юлия Иванова. УК передана в собственность Росимущества по требованию Генпрокуратуры, которое удовлетворил суд в Челябинске, сообщает Forbes.

В настоящее время пока не произошла смена руководителей компаний группы. Ответчиками по иску Генпрокуратуры, помимо "Макфы", выступали еще 33 юрлица, в том числе входящие в группу "Макфы" производители хлеба и хлебобулочных изделий АО "Первый хлебокомбинат" и АО "Смак".

Ранее владельцы АО "Макфа" предложили выкупить акции своей компании. Об этом сообщил РБК адвокат Игорь Трунов, представляющий интересы экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Напомним, по мнению Генпрокуратуры, бенефициары компании Михаил Юревич и Вадим Белоусов, работая в органах государственной власти, в течение многих лет нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения. Юревич с 2000 по 2005 гг. являлся депутатом Госдумы, а до 2010 г. был главой Челябинска. Впоследствии до 2014 г. он занимал пост губернатора Челябинской области. Белоусов в 2011-23 гг. был депутатом трех созывов Госдумы. В иске сказано, что ответчики "использовали для достижения собственных бизнес-интересов" высокое положение во власти. По закону, они должны были отказаться от ведения бизнеса.