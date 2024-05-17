Предложено отклонить закон об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов

Проект закона о предоставлении отсрочки от мобилизации для многодетных отцов предложили отклонить.

Как сказано на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности, предложение поступило от комитета Госдумы по обороне. Отмечается, что выбор вида мобилизации и параметров призыва россиян на военную службу зависит от военно-политической обстановки.

Речь идет о законопроекте, который внесли в Думу в сентябре 2022 года. Авторы инициативы предложили освободить от частичной мобилизации отцов из семей с тремя и более детьми до 18 лет, а в случае получения ими образования по очной форме обучения — 23 лет.

По закону, отсрочка предоставляется только отцам четырех детей. В октябре 2022 года Минобороны сообщило о решении предоставить отсрочку отцам троих детей, но позже сообщалось об отмене, а еще позже - что норма продолжает действовать. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина даже направила уже бывшему министру оборону Сергею Шойгу запрос за разъяснением ситуации.