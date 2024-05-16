После встречи с Китаем в России может появиться транспорт на водороде

В России может появиться первый транспорт на водороде. Сначала его привезут из Китая, а после и вовсе могут начать производить на территории РФ. Об этих планах рассказала руководитель группы стратегического консалтинга Kasatkin Consulting Ольга Насиковская.

Ранее сообщалось, что страны уже договорились и дальше сотрудничать по водородной энергетике, рынку углеродных единиц и остальным возобновляемым источникам энергии. Как передает слова Насиковской РИА Новости, Китай уже развил технологии и производство водородных автомобилей и автобусов, а потому Россия может закупить технику, а после и вовсе создать совместное производство на территории РФ.

"Это поможет активизировать рынок водородного транспорта в России и способствовать развитию соответствующей инфраструктуры", - добавила Насиковская.

Она также сообщила, что Россия могла бы продавать водород в Китай, однако это пока только планы. На сегодняшний день это довольно затруднительно с точки зрения транспортировки, так как логистика требует развитой и безопасной инфраструктуры, которая пока только развивается.

"Сотрудничество в этой области потребует значительных начальных инвестиций в разработку технологий и создание соответствующей инфраструктуры для эффективной и безопасной транспортировки водорода", - пояснила Насиковская, отметив, что пока стоит сосредоточиться на совместной с Китаем разработке, улучшении технологии производства, транспортировки и хранения водорода.