При обстреле остановки в Донецке погибло четыре человека

В результате обстрела Петровского района в Донецке силами ВСУ погибло четыре человека. Еще двое ранены, сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

"По ул. Петровского у остановки общественного транспорта "Школа №106" погибли четыре женщины 1986, 1980, 1961 и 1952 г.р.", - сообщают вTelegram-канале представительства.

Там также добавили, что ранения различной степени тяжести получили девочка 2018 г.р. и мужчина 1987 г.р.