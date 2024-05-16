Америка ввела санкции против двух россиян за "поставку оружия между РФ и КНДР"

Двое российских бизнесмена и три компании попали под санкции Америки якобы за "содействие поставкам оружия между Россией и КНДР". Об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

Речь идет о Рафаэле Газаряне, который якобы использовал для этих целей российские компании ООО "Транс Капитал" и ООО "Рафорт", а также об Алексее Будневе и его компании ООО "Технология". В пресс-релизе сказано, что таким образом Америка намеревается возложить ответственность на Россию и КНДР и привлечь их к ответственности за якобы незаконную деятельность.

"Это действие способствует достижению целей правительства США по пресечению и разоблачению поставок оружия между КНДР и Россией и основывается на санкциях, введенных Министерством финансов и Государственным департаментом в отношении поставок оружия КНДР - Россия, включая передачу и испытания оружия, произведенного в КНДР", - заявили в OFAC.

Санкции предусматривают заморозку имущества и финансов на территории США. Под угрозой оказываются и те, кого уличат в сделках с этими лицами или их компаниями.