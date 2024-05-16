Рыбохозяйственная полка в Астраханской области продлена до 28 мая

"Рыбохозяйственная полка в Астраханской области продлена до 28 мая. Сбросы воды в этот период будут на уровне 16 тысяч кубометров в секунду", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Глава региона сообщил, что решение было принято на заседании Межведомственной рабочей группы.

"Мы, в свою очередь, настаиваем на продлении этого режима до 2 июня, и соответствующее обращение уже направлено в адрес Росводресурсов. Предварительное одобрение получено. Более детально оно будет рассмотрено в конце следующей недели по мере развития водохозяйственной обстановки", - сообщил губернатор.

Мониторинг ситуации с весенним половодьем в регионе ведется в ежедневном режиме.

"В настоящее время складываются благоприятные условия для увеличения сбросных расходов с гидроузлов водохранилищ. Так как в последние полтора месяца выпало много осадков, особенно в верховьях Волжско-Камского каскада. А нашему региону особенно важно создать благоприятную обстановку для нереста рыбы в низовьях Волги", - отметил губернатор Астраханской области.