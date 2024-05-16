Омская область начинает выплачивать компенсации пострадавшим от весеннего паводка

Власти Омской области приступают к выплате компенсаций жителям, пострадавшим от весеннего паводка. Об этом журналистам заявил глава региона Виталий Хоценко.

"Будем продолжать, пока необходимо, эвакуировать людей в безопасные места - Тевриз, Знаменку, Тару, Омск, обеспечим необходимым транспортом. Завтра (17 мая) мы уже начнем производить выплаты по 10 тыс. рублей людям, которые пострадали и написали соответствующее заявление. Это работа уже организована. Сегодня также проговорили с министрами, членами правительства Российской Федерации возможность оказания Омской области федеральной поддержки. Мы, конечно, людей не оставим, будем помогать", - заявил губернатор.

Напомним, что сегодня главы Минстроя Ирек Файзуллин и МЧС Александр Куренков прибыли в Усть-Ишимский район Омской области, где до сих пор остаются затопленными некоторые территории. Министры осмотрели зоны подтопления, провели заседание штаба по ликвидации ЧС, побывали в пункте временного размещения и ответили там на вопросы жителей.

На территории Ишимского района развернуто три пункта временного размещения. Эвакуировано более 2 тыс. человек. В селе Усть-Ишим остаются подтопленными 210 жилых домов и более 370 приусадебных участков.