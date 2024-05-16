Глава Астраханской области сообщил, что на 2 этап модернизации систем водоподачи и водоотведения в областном центре направят более миллиарда рублей

"Все силы и средства инфраструктурного меню направляем на модернизацию систем водоподачи и водоотведения в областном центре. Вопрос наболевший, но мы постепенно его решаем. На сегодняшний день полностью завершены работы по капремонту на 37 основных объектах", - отметил в своем телеграмм-канале губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Сегодня глава региона обсудил ход работ на объектах, проблемные вопросы и задачи с генеральным директором подрядной организации.

"Летом мы завершаем первый этап модернизации. И одновременно начинаем новую программу, в рамках которой до конца года проведем капремонт и реконструкцию еще 16 объектов канализации и водопровода. На реализацию данного этапа будет направлено более миллиарда рублей", - сообщил по итогам обсуждения хода реконструкции в Астрахани Игорь Бабушкин.